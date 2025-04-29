Pakistan'da yakıt tankeri patladı: Ölüler ve çok sayıda yaralı var

Düzenleme: Kaynak: AA / DHA

Pakistan’ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde, Naushki bölgesinde sızdıran bir yakıt tankerinin patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 56 kişi yaralandı.

Yerel polis memuru Atta Ullah, Belucistan'ın Naushki bölgesinde bulunan bir yakıt tankerinde yangın çıktığını açıkladı.

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Tankerin, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında patladığını belirten Ullah, patlama sonucunda şoför ve aracın etrafındaki kalabalıktan bir kişinin hayatını kaybettiğini, aralarında itfaiyecilerin de bulunduğu 56 kişinin yaralandığını bildirdi.

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Ketta kentindeki Sivil Hastanesinin sözcüsü Waseem Baig, yaralananlar arasında hayati tehlikesi sürenlerin olduğunu ve bazı yaralıların bakımlarının daha iyi yapılabilmesi için hava yoluyla Karaçi kentine nakledildiğini kaydetti.

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Belucistan Başbakanı Mir Sarfraz Bugti, Sivil Hastanesi'ni ziyaret ederek doktorlara, yaralılara en iyi bakımı sağlamaları talimatını verdi.

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