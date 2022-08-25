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Pakistan'daki sellerde can kaybı 900'ü geçti  

Pakistan'da etkili olan şiddetli Muson yağmurları nedeniyle meydana gelen sel felaketinde son iki buçuk ayda 903 kişi hayatını kaybetti.  

Haber Giriş: 25 Ağustos 2022 Perşembe - 18:37
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Pakistan'da yaşanan sel felaketlerinde yaşanan canı kaybı 900'ü aştı

Pakistan'daki sellerde can kaybı 900'ü geçti  
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Pakistan genelinde etkili olan Muson yağmurlarının yol açtığı ani sellerde bilanço ağırlaşıyor. Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede son iki buçuk aydır etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 903 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık bin 300 kişi de yaralandı. Binlerce kişinin evsiz kaldığı seller sebebiyle meydana gelen çeşitli kazalarda son 24 saatte ise 70 kişi yaşamını yitirdi, 82 binden fazla evde hasar oluştu. Sağanak yağışların etkisini sürdürdüğü ülkede Pakistan hükümeti, uluslararası topluluklara yardım çağrısında bulundu.

EN FAZLA CAN KAYBI SİNDH EYALETİNDE OLDU

NDMA tarafından yapılan açıklamada ayrıca, şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen kazalarda Sindh eyaletinde 293, Belucistan eyaletinde 230, Hayber Pahtunhva eyaletinde 169 ve Punjab eyaletinde 164 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Ülke genelinde Muson yağmurlarının devam edeceği belirtilirken, Başbakan Şahbaz Şerif, afet bölgelerindeki kurtarma ve yardım faaliyetlerinin hızlandırılması talimatını verdi.

                                         

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