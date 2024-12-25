Pakistan’dan Afganistan’a hava saldırısı: Onlarca ölü var

Kaynak: İHA
Pakistan’dan Afganistan’a hava saldırısı: Onlarca ölü var

Pakistan'ın Afganistan'a gerçekleştirdiği hava saldırılarında 46 kişi yaşamını yitirdi. Afganistan Savunma Bakanlığı saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada misilleme yapılacağını açıkladı.

Pakistan'ın Afganistan'a gerçekleştirdiği hava saldırılarında 46 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Afganistan Savunma Bakanlığı saldırıyı kınayarak misilleme yapılacağını duyurdu.

Afganistan Hükümet Sözcüsü Zabihullah Mücahid yaptığı açıklamada, Pakistan'ın dün Afganistan'ın doğusundaki Paktika eyaletine bağlı Barmal'da 4 bölgeye hava saldırısı gerçekleştirdiğini ifade etti. Mücahid, "Toplam ölü sayısı 46. Bunların çoğu çocuk ve kadın" bilgisini paylaştı. Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da saldırının kınandığı belirtilerek, "Bu barbarca eylem açık bir saldırganlık ve tüm uluslararası ilkelere aykırıdır. Pakistan tarafı bilmelidir ki bu tür keyfi eylemler, sorunların çözümü değildir. Bu korkakça eylemi cevapsız bırakmayacağız" ifadeleri kullanıldı.

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