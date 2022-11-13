13 Kasım 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Pakistan’dan Türkiye’ye taziye mesajı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve çok sayıda siyasetçi, İstanbul’da meydana gelen patlama sonrası Türkiye’ye taziyelerini iletti.

Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar - 19:48
Takip Et

Pakistan’dan Türkiye’ye taziye mesajı

Pakistan’dan Türkiye’ye taziye mesajı
+
Aa
-


İstanbul’da meydana gelen patlamanın ardından Pakistan, Türkiye’ye taziyelerini iletti. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif yaptığı açıklamada, "Pakistan hükümeti ve halkı, hayatlarını kaybeden kardeş Türkiye halkına en derin taziyelerini iletiyor ve yaralıların bir an önce iyileşmesi için dua ediyor" dedi. Pakistan Dışişleri Bakanı Bilawal Butto Zerdari ise, söz konusu patlama nedeniyle “derin üzüntü duyduğunu" ve Pakistan’ın Türk halkıyla "tam dayanışma" içinde olduğunu aktardı.

Pakistan’ın eski Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, "Dünya terörizmi ve aşırıcılığı sona erdirmek için pratik önlemler almalı" ifadelerini kullanarak, masum insanlara saldırmanın "affedilemez" olduğunu vurguladı. Pakistan’ın eski Başbakanı Imran Khan ise yayınladığı video mesajında, patlamadan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, yaralılara acil şifa diledi.
İstanbul Taksim’de bulunan İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlama ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetmiş, 53 kişi de yaralanmıştı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Zirveyi gören gözlerine inanamadı
1
﻿Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Zirveyi gören gözlerine inanamadı
﻿Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Zirveyi gören gözlerine inanamadı
﻿Bakan Bilgin’den SGK'de 'yolsuzluk’ itirafı: Rakam 1 milyar civarında
2
﻿Bakan Bilgin’den SGK'de 'yolsuzluk’ itirafı: Rakam 1 milyar civarında
﻿Bakan Bilgin’den SGK'de 'yolsuzluk’ itirafı: Rakam 1 milyar civarında
﻿Uğur Dündar'dan Kılıçdaroğlu'na adaylık eleştirisi. “Bu yanlış bir söylem” diyerek tepki gösterdi
3
﻿Uğur Dündar'dan Kılıçdaroğlu'na adaylık eleştirisi. “Bu yanlış bir söylem” diyerek tepki gösterdi
﻿Uğur Dündar'dan Kılıçdaroğlu'na adaylık eleştirisi. “Bu yanlış bir söylem” diyerek tepki gösterdi
﻿Piyasaların bir bileni İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına flaş uyarı. Sakın bunu yapmayın
4
﻿Piyasaların bir bileni İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına flaş uyarı. Sakın bunu yapmayın
﻿Piyasaların bir bileni İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına flaş uyarı. Sakın bunu yapmayın
﻿Muharrem İnce'den dikkat çeken ittifak açıklaması
5
﻿Muharrem İnce'den dikkat çeken ittifak açıklaması
﻿Muharrem İnce'den dikkat çeken ittifak açıklaması
﻿Öğretmenlere iyi haber. AYM'den anlamlı karar
6
﻿Öğretmenlere iyi haber. AYM'den anlamlı karar
﻿Öğretmenlere iyi haber. AYM'den anlamlı karar
﻿Saat 18.57 de başlayacak olan tatbikat bildirimi gecikti. AFAD'dan konuya ilişkin açıklama geldi
7
﻿Saat 18.57 de başlayacak olan tatbikat bildirimi gecikti. AFAD'dan konuya ilişkin açıklama geldi
﻿Saat 18.57 de başlayacak olan tatbikat bildirimi gecikti. AFAD'dan konuya ilişkin açıklama geldi
﻿Duvardan kopan mermerin altında kalmaktan son anda kurtuldu
﻿Duvardan kopan mermerin altında kalmaktan son anda kurtuldu
﻿Duvardan kopan mermerin altında kalmaktan son anda kurtuldu
﻿Ebola salgını Uganda'nın doğusuna ulaştı
﻿Ebola salgını Uganda'nın doğusuna ulaştı
﻿Ebola salgını Uganda'nın doğusuna ulaştı
﻿Taksim’de ne oldu? Taksim İstiklaldeki patlamada ölü var? Taksim’de son durum
﻿Taksim’de ne oldu? Taksim İstiklaldeki patlamada ölü var? Taksim’de son durum
﻿Taksim’de ne oldu? Taksim İstiklaldeki patlamada ölü var? Taksim’de son durum
﻿Yurt dışına kaçırılan 6 tarihi eser Türkiye'ye iade edildi
﻿Yurt dışına kaçırılan 6 tarihi eser Türkiye'ye iade edildi
﻿Yurt dışına kaçırılan 6 tarihi eser Türkiye'ye iade edildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.