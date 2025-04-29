Pakistan'ın gözü kulağı IMF'de

Uluslararası Para Fonu (IMF), Pakistan’a sağlanması planlanan 1,1 milyar dolarlık kredi dilimi için 9 Mayıs'ta toplanacak. Bu toplantıda, Mart ayında IMF ile Pakistan arasında varılan personel düzeyindeki anlaşmanın ardından, kredinin serbest bırakılmasına dair nihai karar verilmesi bekleniyor.

IMF'nin onayı, Pakistan’ın 2022'den bu yana yaşadığı ekonomik zorlukları aşması açısından büyük önem taşıyor. Mart ayında varılan anlaşma doğrultusunda Pakistan’a toplamda 2,3 milyar dolarlık destek sağlanması planlanıyor. Bu tutarın 1,3 milyar doları iklim finansmanı için ayrılmış durumda.

BORSA TOPARLANMAYA BAŞLADI

IMF toplantısının duyurulması, Pakistan Borsası’nda da olumlu etki yarattı. Hafta başında Hindistan ile yaşanan gerilim nedeniyle 500 puan düşen endeks, haberin ardından 135 puanlık bir toparlanma gösterdi.

İlk şokun sebebi, Hindistan’ın Cammu Keşmir bölgesinde yaşanan kanlı saldırının ardından yükselen siyasi tansiyondu. Ancak IMF’den gelen güven telkin eden mesajlar, piyasalarda toparlanma sinyalleri verdi.

Pakistan'da havale patlaması: Yurtdışından 4,1 milyar dolarlık giriş

UZUN VADELİ PLANLAR DEVREYE GİRİYOR

IMF ile varılan anlaşma yalnızca kısa vadeli finansal destekle sınırlı değil. Pakistan, aynı zamanda “Dayanıklılık ve Sürdürülebilirlik Tesisi” adı verilen bir programla enerji reformları ve iklim değişikliğine karşı dayanıklılığın artırılması gibi uzun vadeli konularda da IMF’nin teknik ve mali desteğini alacak.

Bu kapsamda hükümetin kamu borcunu sürdürülebilir düzeyde tutması, su yönetimini geliştirmesi ve çevresel hedeflere ulaşması için daha disiplinli bütçe politikaları uygulaması bekleniyor.

Pakistan Demiryolları, IMF reformları kapsamında işten çıkartmada bulundu

KAMU HARCAMALARINA YAKIN TAKİP

IMF, Pakistan’a yönelik uyarılarını da sürdürüyor. Kurum, özellikle bütçe disiplini konusunda kararlılık çağrısında bulundu. Harcamaların onaylanan bütçe sınırlarını aşmaması gerektiği vurgulandı.

Ayrıca enerji sübvansiyonlarında tasarrufa gidilmesi ve Benazir Gelir Destek Programı kapsamındaki koşulsuz nakit yardımların yaygınlaştırılması öngörülüyor. Bu sosyal yardım mekanizması, ülkedeki yoksullukla mücadele açısından kritik rol oynuyor.

Reko Diq Projesi, Pakistan'a hayat verecek

AURANGZEB: “İKLİM KRİZİ VAROLUŞSAL TEHDİT”

Pakistan Maliye ve Gelir Bakanı Muhammed Aurangzeb, geçtiğimiz günlerde Washington’da düzenlenen IMF ve Dünya Bankası Bahar Toplantıları’nda yaptığı açıklamada, ülkesinin iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası desteğe ihtiyaç duyduğunu belirtti.

2022’de yaşanan yıkıcı selleri örnek gösteren Aurangzeb, iklim değişikliğinin Pakistan için bir “varoluşsal tehdit” haline geldiğini söyledi. Kaynak ve Zarar Fonu’nun hızlı ve hesap verebilir şekilde çalışmaya başlaması gerektiğini vurguladı.

EKONOMİK RİSKLER HÂLÂ CANLI

Her ne kadar IMF desteği umut verse de Pakistan ekonomisi ciddi tehditlerle karşı karşıya. Kurumun değerlendirmesine göre; jeopolitik gerilimler, küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve emtia fiyatlarındaki belirsizlikler, ülke ekonomisinin kırılganlığını sürdürüyor.

Bu nedenle IMF, reformların kararlılıkla sürdürülmesini, çevre ve enerji politikalarının güçlendirilmesini ve yatırım ortamının geliştirilmesini öneriyor. Aynı zamanda çevre dostu bütçeleme sistemleri ve uluslararası yatırımların artırılması gerektiği vurgulanıyor.

Pakistan’ın önümüzdeki dönemde IMF ile ilişkileri, yalnızca mali destek değil aynı zamanda iklim değişikliğiyle mücadele kapasitesinin artırılması bakımından da kritik önemde olacak. IMF'nin Mayıs başındaki kararı, bu sürecin kaderini belirleyebilir.