Pakistan'ın kuzeyindeki sellerde ölenlerin sayısı 351'e çıktı

Kaynak: AA
Pakistan'ın kuzeyindeki sellerde ölenlerin sayısı 351'e çıktı

Pakistan'ın kuzeyinde şiddetli yağışların neden olduğu sel baskınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 351'e yükseldi.

Geo News kanalının haberine göre, felaketin olumsuz etkileri bölgede etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Seller sonucu Hayber Pahtunhva eyaletinde 328, Gilgit Baltistan'da 12 ve Azad Keşmir'de 11 kişi yaşamını yitirdi.

Buner, Swat, Mansehra, Bajaur ve Battagram gibi bölgelerde seller evlere, iş yerlerine ve altyapıya ciddi şekilde hasar verdi.

Hayber Pahtunhva eyaletinde ise birçok alan "afet bölgesi" ilan edildi.

Yetkililer, can kaybının artmasından endişe duyduklarını bildirirken, Hayber Pahtunhva'da sel felaketinden şu ana kadar 11 bölgede toplam 3 bin 817 kişinin etkilendiği bilgisini paylaştı.

Ülkenin kuzeyinde etkili olan şiddetli yağışların, 21 Ağustos'a kadar sürmesi bekleniyor.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Hayber Pahtunhva'ya ilaç, gıda ve diğer temel yardım malzemelerinin derhal teslim edilmesinin sağlanması talimatını vermişti.

Son Haberler
Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu! Duyanlar kulaklarına inanamadı: Beşiktaş...
Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu! Duyanlar kulaklarına inanamadı: Beşiktaş...
Numan Kurtulmuş'tan Marmara Depremi mesajı
Numan Kurtulmuş'tan Marmara Depremi mesajı
Uyuşturucu davasında şaşırtıcı delil! Sanıklara tek tek giydirildi
Uyuşturucu davasında şaşırtıcı delil! Sanıklara tek tek giydirildi
New York’ta İsrail protestosuna dev katılım
New York’ta İsrail protestosuna dev katılım
Ticaret Bakanlığı’ndan kırtasiye ve okul ürünlerine denetim
Ticaret Bakanlığı’ndan kırtasiye ve okul ürünlerine denetim