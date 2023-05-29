Pakistanlılar Erdoğan’a desteğini böyle açıkladı. “Doğru zaman doğru adam Erdoğan”

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin Erdoğan'ın galibiyetiyle bitmesiyle birlikte Türk vatandaşı yapılan yabancıların seçimdeki etkisi tartışılmaya başlandı. Pakistanlıların paylaştığı video tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

Pakistanlılar Erdoğan’a desteğini böyle açıkladı. “Doğru zaman doğru adam Erdoğan”

Hükümet yetkilileri, seçime kadar olan süreçte ülkedeki kaçak göçmenlerin sayılarına dair birbirinden farklı açıklamalarda bulundu.

Vatandaşın kafası seçim öncesi, Türk vatandaşlığına geçirilmiş yabancı seçmen sayısının ne kadar olduğuna dair sorularla meşgulken, 28 Mayıs akşamı gerçekleştirilen seçimle birlikte rakamlar ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu ve Erdoğan arasında gerçekleşen seçimin Erdoğan'ın galibiyetiyle bitmesinin ardından sosyal medyada kazanını Türk vatandaşlığı verilmiş yabancı seçmenlerin belirlediği yönünde çok sayıda paylaşım yapıldı.

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BOZKURT İŞARETLİ DESTEK

Bu tartışmalar tüm ciddiyetiyle sürerken, Pakistanlıların Erdoğan'a desteğini açıkladığı video dikkat çekti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir otobüs dolusu Pakistanlının bozkurt işareti yaparak "Doğru zaman doğru adam Erdoğan" sözleriyle Erdoğan'ı destekledikleri görülüyor.

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