Pala bıyıklarıyla kadın cezaevine girecek! Herkes onu konuşuyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Halkı kin ve düşmanlığa teşvik, iftira, hakaret ve tahrik suçlarından 18 ay hapis cezasına çarptırılan 55 yaşındaki aşırı sağ görüşlü Sven Liebich, cezası kesinleştikten sonra 'Ben artık kadınım' dedi. Liebich, kadın cezaevine girecek.

Alman yasalarına göre, cinsiyet değişikliği için yalnızca kişinin beyanı yeterli kabul ediliyor. Bu nedenle herhangi bir tıbbi test ya da fiziki inceleme yapılamıyor; zira vücut dokunulmazlığı anayasal bir hak olarak korunuyor.

CEZASI KESİNLEŞİNCE "BEN ARTIK KADINIM" DEDİ

Liebich, 2023'de, mahkumiyet kararının kesinleşmesiyle "kadın olduğunu" beyan etti. Yeni kimliğiyle "Marla Svenja Liebich" ismini kullanmaya başladı.

KADIN CEZAEVİNE GİRECEK

Kadın kıyafetleri giymeye başlayan Liebich, Chemnitz Kadınlar Cezaevi'ne cezasını çekmek için başvuru ya

ptı. Cezaevi yönetimi, resmi kayıtlardaki cinsiyeti "kadın" olarak göründüğü için kendisine yer ayırdı.

İÇİŞLERİ BAKANI İSYAN ETTİ

Svenja Liebich, Kasım 2024'te yürürlüğe giren ve cinsiyet ile isim değişikliklerini kolaylaştıran yeni yasadan yararlandı. Ancak olay, bu yasal düzenlemenin kötüye kullanıldığı yönündeki eleştirileri de beraberinde getirdi.

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt duruma isyan ederek, hukuki bir boşluğa yasanın gözden geçirilmesi çağrısında bulundu.

