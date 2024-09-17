Palamut ağına takılan kavun sosyal medyada gündem oldu

Denizlerde 15 Nisan’da başlayan av yasağı, 1 Eylül’de sona erdi.

Sezonun ilk haftalarında ağlara en çok takılan balık palamut oldu. Tanesi 1 kiloya kadar ulaşan palamutlar, tezgâhlarda 75 liradan yer aldı.

PALUMUTN YANINDA KAVUNU DA GELDİ

Öte yandan sosyal medyada yansıyan bir görüntüde ise, palamut avına çıkan balıkçılar beklemedikleri bir sahne ile karşılaşıyor.

Denizden çektikleri ağın içinden dökülen binlerce palamutla birlikte, balıkçılardan biri bir de kavun buluyor. Kıyıdan sürüklenerek gelen kavunun balıkçıların ağına takıldığı düşünülürken, sağlam bir şekilde ağdan çıkan kavunu alan balıkçılar, “Kavun da geldi kavun da geldi… Kavuna bak deniz kavunu bu” diyerek hayretlerini dile getirdi.

Söz konusu görüntüler sosyal medyada gündem oldu.