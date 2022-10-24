Palamut bolluğu fiyatlara da yansıdı

Karadeniz'e kıyısı olan Kırklareli’nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada'ya açılarak ağlarını bırakan balıkçılar, limanına kasalarca palamutla döndü.
Sabah saatlerinde araçlara yüklenen balıklar, Edirne’de balık tezgahlarını şenlendirdi.
Geçtiğimiz haftalarda tanesi 100 liradan satılan palamut balığı, bugün ise 3 tanesi 100 liradan satışa sunuldu.
Edirneli vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde palamut balığına yoğun ilgi gösterdi. Bereketli geçen av nedeniyle hem balıkçılar hem vatandaş büyük sevinç yaşadı.
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