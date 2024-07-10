Palamut sanıp arkadaşına yedirdi. Türkiye’de ilk kez görüldü

Antalya'da balık avlanmak için denize açılan amatör balıkçılar, oltayla Acanthocybium solandri türü balık tuttu.

Wahoo olarak bilinen bu balığı sahte yem takılı oltayla yakalayan balıkçılar, büyük bir sevinç yaşadı.

Balıkçılar yaklaşık 110 santimetre uzunluğunda ve 5 kilo ağırlığındaki balığı 10 dakika süren bir mücadele sonucunda tekneye aldı.

PALAMUT SANDILAR KRAL BALIĞI ÇIKTI

Balıkçıların balığı ilk başta farklı bir palamut türü sandığı da belirtildi.

Yakaladıkları balığı arkadaşlarına hediye eden balıkçılar, görüntüleri Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ile paylaştı. Prof. Dr. Gökoğlu, incelediği görüntülerden sonra bu balığın Türkiye sularında ilk kez rastlanan bir tür olduğunu anladı.

Kral balığı olarak da bilinen bu türün, genellikle okyanusun tropikal bölgelerinde bulunduğu ve Akdeniz'de daha önce sadece 2005 yılında İtalya'da ve geçen ocak ayında Lübnan'da görüldüğü da öğrenildi.

Prof. Dr. Gökoğlu, "Kral balığı temiz, sığ sularda avlanan bir türdür. Türkiye sularında ilk defa yakalandı. Bu nadir görülen balık türü, Antalya Körfezi'nde tür çeşitliliğine katkı sağladı" dedi.

“ARKADAŞIMIZ BALIĞI YEDİ”

Balığı yakalayan Ersin Karakaş ise, "Balığı sahte yem ile su yüzeyinde yakaladık. Oltayla 8 dakika süren bir mücadele sonrası tekneye aldık. Arkadaşlarımla heyecan doruktaydık çünkü büyük bir balık yakalamıştık. İlk başta palamut türü sandık ve bir arkadaşımıza hediye ettik. Sonradan öğrendik ki bu balık Türkiye'de ilk kez görülen bir türdü. Arkadaşımız da balığı yemiş oldu" şeklinde konuştu.