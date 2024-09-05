Palamutun 3 tanesi 100 liraya kadar düştü

1 Eylül itibarıyla başlayan av sezonunda balıkçılar palamutun bol olması nedeniyle memnuniyet yaşıyor. Geçen yıl avlanmayan palamut, bu yıl bol miktarda yakalanıyor. Sezonun ilk gününde palamutun tanesi 200 liradan satılırken, fiyatlar gün geçtikçe düştü. Karadeniz açıklarında 600-700 gram ağırlığındaki palamutlar 50 liradan alıcı bulurken, 300-350 gram arasındaki palamutlardan 3 tanesi 100 liradan satılıyor. Bu fiyat düşüşü nedeniyle balıkçılarda yoğunluk yaşanıyor.

Ordulu balıkçı Erdal Çamaş, sezona hızlı bir başlangıç yaptıklarını belirtti. Temmuz ayında palamut balığına dair olumlu işaretler aldıklarını ifade eden Çamaş, “Palamutun erken çıkması, sezonun bol geçmesini sağlıyor. Bu yıl denizlerde palamut bolluğu yaşanıyor, bu durum 2-3 yılda bir görülüyor. Sezona 200 liradan başladık, şu anda fiyatlar 50 liraya kadar düştü. Ancak balığın devamı garanti değil. Şu anda avcılık Perşembe ile Hopa ilçeleri arasında yapılıyor. Palamut bol olduğunda hamsi azalıyor. Şu anda en düşük gramaj 600 gram. 300 gramlık palamutların 3 tanesi ise 100 liradan satılıyor” dedi.

Palamut satın alan vatandaşlar, fiyatların uygun olduğunu ve ilerleyen günlerde bu fiyatlarla balık bulmanın zor olacağını belirterek, bol bol balık tüketmeleri gerektiğini vurguladılar.

Tezgahlarda istavrit 100, mezgit 150, levrek 300, çipura 200 ve kefal balığı ise 100 liradan satışa sunuluyor.