Palandöken'de çığ altında kalan Emre Yazgan hayatını kaybetti

Erzurum Palandöken Kayak Merkezi’nde Judo Milli Takımı tırmanış yaparken çığ meydana geldi. Kar yığını altında kalan Judo Milli Takımı sporcularından Emre Yazgan'ın hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı bildirilmişti ancak daha sonra Sağlık Bakanlığı’ndan iddiaya yalanlamada, “Yoğun bakımda” denilmişti.

Erzurum AFAD İl Müdürü Selahattin Karslı, Palandöken'de kayak pistlerinin olmadığı bir alana çığ düştüğünü söyledi. Karslı, "Çığ altı insanların olduğu söylendi. Bölgede JAK ekiplerimiz var. Biz de yetiştik. Sporcular, izinsiz olarak antrenmana çıkmış. Çok dik olan mevkide çığa kapılmışlar. 4 kişi kendi imkanları ve jandarma tarafından indirildi, sağ çıkarıldı. 1 kardeşimiz şu anda 2 metre çığ altından çıkarıldı. Muhtemelen boynunda ve belli bölgelerinde kırıklar var" dedi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Palandöken Kayak Merkezi'nde pistlerin bulunmadığı Sultan Sekisi bölgesinde çığ düştüğünü söyledi. Palandöken'de yüksek irtifa kampı yapan Judo Milli Takımı sporcularının bölgede yürüyüş yaptığı sırada çığ düştüğünü ifade eden Çiftçi, ''4 sporcumuz çığın altında kalıyorlar. 3 sporcumuz kendi imkanlarıyla çıkıyorlar. Emre Yazgan ismindeki 16 yaşındaki sporcumuz maalesef çığın altından çıkmayı başaramıyor. Tüm müdahaleye rağmen kurtarılamıyor'' dedi.

Emre Yazgan

SAĞLIK BAKANLIĞI YAZGAN “YOĞUN BAKIMDA” DEDİ

Sağlık Bakanlığı, Erzurum Palandöken Kayak Merkezinde meydana gelen çığ felaketinde hayatını kaybettiği duyurulan Judo Milli Takım sporcusu Emre Yazgan ile ilgili yaptığı açıklama yaptı. Açıklamada, "Judo Milli Takımı sporcumuz Emre Yazgan’ın durumu ciddiyetini korumakta olup, tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir" denildi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Erzurum Palandöken Kayak Merkezi’nde meydana gelen çığ düşmesi sonucu 5 kişi yaralanmıştır. Yaralılar, hastanelerimizde tedavi altına alınmıştır. Judo Milli Takımı sporcumuz Emre Yazgan’ın durumu ciddiyetini korumakta olup, tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir."

YAZGAN’DAN ACI HABER GELDİ

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Palandöken Dağı'nda üzerine çığ düşmesi sonucu milli sporcu Emre Yazgan'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Vali Çiftçi, çığ bölgesinde yaptığı açıklamada, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesiyle görüştüğünü, doktorların bütün tıbbi imkanları kullandığına dair bilgi aldığını belirterek, "14.30 itibarıyla Emre Yazgan kardeşimizin vefat ettiğini maalesef üzülerek paylaşmak durumundayım" dedi.

2024 JUDO ŞAMPİYONU OLMUŞTU

Emre Yazgan'ın Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt Spor Kulübü sporcusu olduğu öğrenildi. Çeşitli kilolarda mücadele eden Yazgan'ın birçok turnuvada madalyalar kazandığı, son olarak 2024 Spor Toto Türkiye Gençler Judo Şampiyonu olduğu belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çiftçi, yaralı 3 sporcunun hastaneye kaldırıldığını, arama-kurtarma çalışmalarının tamamlandığını, olaya ilişkin inceleme başlatıldığını kaydetti.