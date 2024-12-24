Palandöken'de genç hayatını kaybetmişti: Meteorolojiden çığ uyarısı geldi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Palandöken'de genç hayatını kaybetmişti: Meteorolojiden çığ uyarısı geldi

Meteoroloji, Erzurum ve çevresi için yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi beklendiğini açıkladı. Yakın zamanda milli sporcu çığ altında kalarak hayatını kaybetmişti.

Yakın zamanda Emre Yazgan isimli genç millimiz Palandöken'de çığ altında kalarak hayatını kaybetmişti. Bu durumları yaşamamak için Meteoroloji uyardı. Meteoroloji 12 . Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede, bölge genelinde havanın çok bulutlu, Erzurum, Erzincan, Bayburt ve çevrelerinin öğle saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji çığ uyarısında bulunarak, bölgede yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi beklendiğinden yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği hatırlatıldı. Buzlanma ve don uyarısı da yapan meteoroloji uzmanlar, "Bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden, ulaşımda aksamalar vb. olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." dedi.

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