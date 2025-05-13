Palandöken’de görsel şölen

Kaynak: İHA
Palandöken’de görsel şölen

Bu günlere Palandöken Dağı'nın yüksek kesimlerinde rengarenk ve farklı çiçek türleri açmaya başladı. Çiçekler adeta görsel şölen sunuyor.

Kaf Lâlesi ya da bilimsel adıyla "Fritillaria caucasica" olan çiçek türü, Palandöken dik yamaçlarında açtı ve adeta renk cümbüşü oluşturdu. Kaf Lalesi; renkleri, duruşu ve yeşiller içindeki haliyle görenleri kendine hayran bırakıyor. Kaf Lalesi, zambakgiller familyasından bir çiçek türü olarak ifade ediliyor.

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Kaf Lalesi ülkemizde genel olarak; Erzurum, Amasya, Samsun, Iğdır, Kars ve Ağrı illeri, Güney Rusya, Kafkasya ve Kuzeybatı İran'da görülüyor. 1700 ila 2900 metre rakımlı otlaklar, iğne yapraklı orman açıklıkları ve kalker kayalı taraçalarda yetişen tür, Nisan ve Haziran ayları arasında çiçekleniyor.

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Bu günlerde başta Palandöken Dağı olmak üzere Erzurum'un güney ilçelerinde sıkça rastlanan, bölgenin endemik türleri arasında yer alan Kaf ve Mor Laleler fotoğrafçılar başta olmak üzere doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

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