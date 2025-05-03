Palandöken'de korkunç kaza: Derede can pazarı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Erzurum'un Palandöken ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil dereye uçtu. Can pazarının yaşandığı derede 3 kişi ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 21.15 sıralarında Palandöken ilçesinde meydana geldi. Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Tuzcu Küme Evler yolu üzerinde seyreden Furkan K. yönetimindeki 71 EK 177 plakalı otomobil, karanlık nedeniyle sürücüsünün yolu karıştırması sonucu kontrolden çıkarak 5 metreden dereye düşüp ters döndü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Furkan K. ile arka koltukta oturan Ercan B. kısa sürede araçtan çıkarılırken, ön sağ koltukta sıkışan Kadir Ö. ise itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu halatlarla bağlanarak yukarıya çekildi.

Trafik polislerine kazayı anlatan Furkan K., "Araba eski, farlarım sıkıntılı, yön levhalarını görünce yol zannedip döndüm, meğerse orası yol değilmiş. Ondan sonra bir anda ne olduğunu anlamadım. Biz aşağı düşeli 10 dakika olmadı hepimiz farkındayız" diye konuştu.

Kazayı görenlerden Abdulkerim Çelik ise mahalle sakinlerinden olduğunu belirterek, "Ben traktörle aşağıdan geliyordum. Onlar da mezra yolundan aşağı doğru iniyordular. Buradaki virajı alamayarak dere yatağına uçtular. O arada belediyenin temizlik kamyonu geldi, onlar ekipleri aradı biz de vatandaş olarak yardımcı olduk" dedi.

Kazada yaralanan sürücü Furkan K. ile araçta bulunan arkadaşları Ercan B. ve Kadir Ö. hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Palandöken'de korkunç kaza: Araç dereye uçtu can pazarı...

Palandöken'de korkunç kaza: Araç dereye uçtu can pazarı...

Palandöken'de korkunç kaza: Araç dereye uçtu can pazarı...

Palandöken'de korkunç kaza: Araç dereye uçtu can pazarı...

Palandöken'de korkunç kaza: Araç dereye uçtu can pazarı...

Palandöken'de korkunç kaza: Araç dereye uçtu can pazarı...

Palandöken'de korkunç kaza: Araç dereye uçtu can pazarı...

Palandöken'de korkunç kaza: Araç dereye uçtu can pazarı...

Palandöken'de korkunç kaza: Araç dereye uçtu can pazarı...

Palandöken'de korkunç kaza: Araç dereye uçtu can pazarı...

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