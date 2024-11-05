Palantir hisse satışı planını açıklandı

Kaynak: Haber Merkezi
Palantir hisse satışı planını açıklandı

Palantir yöneticileri, 2026'nın Mart ayına kadar 580 milyon dolardan fazla hisse satışı yapmayı planlıyor.

Palantir Technologies'in dört yöneticisi, veri analitiği şirketinin hisselerinden 580 milyon dolardan fazla satmayı planlıyor. Bu satış, 2026'nın Mart ayına kadar gerçekleşecek şekilde planlanmış durumda. Hisse senedi fiyatı son dönemde %23,26 artış gösterirken, bu satışın şirketin piyasa değeri üzerindeki etkisi merak konusu oldu.

Yöneticilerin hisse satışı, yatırımcılar arasında farklı yorumlara yol açarken, Palantir'in gelecekteki performansına dair endişeleri artırabilir. Yatırımcılar, bu gelişmelerin ardından şirketin stratejik hedeflerini ve büyüme planlarını dikkatle izlemeye devam ediyor.

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