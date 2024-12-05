Palmeiras son dakika golüyle 3 puanı kaptı

Brezilya Ligi’nde 37. haftada Palmeiras, Cruzeiro'yu 2-1 yenerek zirve yarışında iddiasını sürdürdü. Maç, Çarşamba günü Mineirão Stadyumu'nda seyircisiz oynandı. Bu galibiyetle Palmeiras, lider Botafogo’nun üç puan gerisinde 73 puana ulaştı. Şampiyonluğu kazanmak için son hafta Fluminense’yi yenmesi ve Botafogo'nun São Paulo'ya yenilmesi gerekiyor.

ESTÊVÃO'DAN UNUTULMAZ BİR FRİKİK GOLÜ

Maçın kahramanı, Palmeiras’ın genç yıldızı Estêvão oldu. 17 yaşındaki futbolcu, 44. dakikada serbest vuruştan attığı golle takımını galibiyete taşıdı. Estêvão, bu sezon ligdeki 13. golüne ulaşarak gol krallığı yarışında üçüncü sırada yer aldı. Maç boyunca Palmeiras’ın üstün oynadığı görülse de Cruzeiro, Matheus Pereira’nın klas golüyle öne geçti. Ancak Palmeiras, Richard Ríos ve Estêvão’nun golleriyle maçı çevirmeyi başardı.

SEYİRCİSİZ MAÇIN GÖLGESİNDE ŞİDDET OLAYLARI

Maçın seyircisiz oynanmasının sebebi, iki takım taraftarları arasında yaşanan şiddet olaylarıydı. Ekim ayında bir Cruzeiro taraftarının ölümüyle sonuçlanan olaylar, CBF tarafından sert tedbirlerle karşılandı. Cruzeiro yönetimi, tribün atmosferini taklit etmek için stadyuma taraftar sesleri yerleştirdi ancak bu çaba takım üzerinde beklenen etkiyi yaratmadı.

SON HAFTA HEYECANI

Cruzeiro, bu mağlubiyetle Libertadores’e katılma şansını kaybetti. 49 puanla 9. sırada bulunan takım, son hafta G8’deki yerini korumak için Juventude karşısına çıkacak. Palmeiras ise şampiyonluk için Fluminense’yi ağırlayacak. Her iki maç da 8 Aralık Pazar günü oynanacak.

Palmeiras’ın zirve yarışını sürdürmesi, Brezilya futbolunda büyük bir heyecan yaratıyor. Son haftada hem liderlik mücadelesi hem de diğer takımların sıralama savaşları nefes kesici bir final vaat ediyor.