Palmiye yağı nedir, yararlı mı

Palm yağı, palm meyvesinden ve palm meyvesinin içindeki çekirdeğinden olmak üzere iki şekilde yapılıyor. Her iki türü de çok lezzetlidir ve Hindistan ve Malezya gibi tropikal iklimlerde yetişiyor. Palmiye yağı olarak da bilinen palm yağı kalorisi yüksek ve doymuş yağ açısından da zengin bir yağ. Palm yağı margarin yapımı, kızartma yağı ve yemek pişirme yağı olarak kullanılır. Palm yağının sağlık üzerinde çeşitli zararları mevcuttur, işte bazıları;

PALMİYE YAĞI KANSER YAPAR MI?

Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi tarafından hazırlanan raporda palmiye yağının kansorojen olduğu duyuruldu. Dr. Muammer Yıldız da palmiye yağının toksik ve kanserojen olduğunu bildirip, bu ürünü ihtiva eden yiyeceklerden kaçınılması gerektiğini tavsiye etti.

Yıldız, şunları söyledi:

“Daha bu yağın kullanımı men edilmedi ancak yapılan baskılarla Avrupa Birliği, palmiye yağı bulunan gıdalarda bunun açıkça yazılması için bir yasa çıkardı. Bundan evvel tek ‘bitkisel yağ’ yazıyorlardı. Şu unutulmamalı bir üründe ‘bitkisel yağ’ ibaresi varsa çoğunlukla palmiye yağıdır.Palmiye yağında doğal olarak bulunan palmitrik asit, kilo alımı ve obezite riskini artıran yağ asitleri içerir. ‘Clinical Nutrition American Journal’ da yayımlanan araştırmaya göre, sağlıklı genç erişkinlerde, palmitik asitçe zengin bir beslenme programının genel etkileri üzerine çalışma yapıldı. Araştırma sonucunda bilim adamları palmik asitçe yüksek bir beslenmenin obezite ve insülin direnci riskini artırabildiğini tespit etmişlerdir.”

SİNDİRİMİ GÜÇTÜR

“Cooking for Healthy Healing,” kitabının yazarı Linda Page palm yağının çeşitli faydalarından bahsettikten sonra, palm yağının rafine işlemlerinden geçtikten sonra çoğu besin değerini kaybettiğini, sindirimi zor olan bir yağa dönüştüğünü bildiriyor ve bu nedenlerden dolayı, palm yağı tüketimini önermedi.

KALORİ VE YAĞ ORANI YÜKSEK

1 yemek kaşığı palm yağı 120 kalori, ayni miktarda palm çekirdeği yağı ise 117 kalori içerir. Her iki türdeki yağ da da 13.6 gr yağ bulunuyor. ABD Tarım Bakanlığı, kuruyemiş, tohumlu yiyecekler gibi doğal olarak besinlerde bulunan yağlar da dahil olmak üzere günde 5-7 tatlı kaşığı yağdan daha fazla yağ alımını önermiyor. Amerikan Kalp Derneği, günlük kalori ihtiyacının en fazla %25-30’unun yağdan gelmesini öneriyor. Günde 2000 kalori ihtiyacı olan bir kişi günde toplam 50-70 gr yağ almalı.