Palu ailesinin damadı Tuncer Ustael’den şok savunma ‘Meryem'in ölümüne dair kamera kaydı var’

Meryem Tahnal'ın Kocaeli'de ölümüne ilişkin Palu ailesi ve damatları Tuncer Ustael'in yargılandığı davada Yargıtay, verilen kararı bir kez daha bozdu.

Palu ailesinin damadı Tuncer Ustael’den şok savunma ‘Meryem'in ölümüne dair kamera kaydı var’

Bugün yapılan duruşmada sanıklardan Tuncer Ustael, kendisini savunurken, "Meryem Tahnal'ın öldüğü doğru ama katil ben değilim. Meryem, diğer sanıkların yanında can verdi. Bu olayın kamera kaydı var ama bu kayıt bir savcının elinde saklı. Diğer sanıklar ölüm anında orada olmadıklarını iddia ediyorlar ama kayıtlar bunun yalan olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2008 yılında kaybolan Meryem Tahnal ve küçük kızı Melike Tahnal'la ilgili olarak 7 Eylül 2021 tarihinde sonuçlanan 6 sanıklı davada kararlar şöyleydi:

İHA'nın haberine göre; Sanık Tuncer Ustael, Meryem Tahnal'ı 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 4 yıl, 'banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması' suçundan da 3 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti.

Diğer sanıklardan İsa Palu, Havva Palu ve Ayşe Palu, 'kasten öldürmeye yardım etme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından 14 yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Emine Ustael'e 12,5 yıl hapis, o dönem yaşı küçük olan Fatih Palu'ya ise 8 yıl 4 ay hapis cezası verilmişti. Bu kararın ardından Fatih Palu ve Havva Palu tahliye olurken, diğer sanıklar tutukluluk halini sürdürmüştü. Yargıtay'a gönderilen dosya, 31 Mart'ta görüşülmüş ve Yargıtay, tutuklu bulunan İsa Palu, Ayşe Palu ve Emine Ustael'in tahliyesine hükmederken, Tuncer Ustael'in ağırlaştırılmış müebbet cezasını onaylamıştı.

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Cumhuriyet savcısı bozma ilamını kabul etmedi

Yargıtay, kararı tekrardan bozdu. Olayla ilgili duruşma Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanıklar İsa Palu, Ayşe Palu, Emine Ustael, Fatih Palu, Havva Palu, tutuklu sanık Tuncer Ustael ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı Atilla Darı, Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin bozma ilamını okudu. Cumhuriyet savcısı Aydın Can, sanıklar Hava Palu, İsa Palu, Emine Ustael, Ayşe Palu ve Fatih Palu'nun eylemlerinde kasten öldürme suçuna iştirak suçunun unsurlarının oluşmadığı yönündeki bozma gerekçesinin usul ve yasaya uygun olmaması sebebiyle önceki kararda direnilmesini talep etti. Ayrıca sanık Tuncer Ustael'in eyleminin nitelikli kasten öldürme suçunun oluşmadığı yönündeki bozma ilamını da kabul etmeyen savcı, önceki kararda direnilmesini ve sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

"Meryem'in ölüm kaydı var"

Suçlamaları kabul etmeyen Tuncer Ustael, "Sizin bilmediğiniz, benim bildiğim çok şey var. Meryem Tahnal'ın geberdiği doğrudur ama ben öldürmedim. Meryem diğer sanıkların yanında öldü. Buna dair kamera kaydı vardır ancak bu kayıt yukarılarda görev yapan bir savcıdadır. Sanıklar ölüm anında orada olmadıklarını söylüyorlar ancak kayıtlar bunun tersidir. Kimse görevini yapmadı. Tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

"Herkes işlediği suçun cezasını çeker"

Suçlamaları kabul etmeyen Havva Palu, "Doğruları söyledim. Tuncer'in aleyhe suçlamalarını kabul etmiyorum. Herkes işlediği suçun cezasını çeker" ifadelerini kullandı.

"Meryem, Tahnalların sırrını söylediği için öldürüldü ancak ölüsünü bulamadık"

Önceki beyanlarını tekrar ettiğini söyleyen sanık Emine Ustael, "Meryem'i biz öldürmedik. Meryem, Tahnal'ların sırrını söylediği için öldürüldü ancak ölüsünü bulamadık. Annemin beyanları gerçek dışıdır. Görevinizi daha doğru düzgün yaparsanız başka cinayetler de ortaya çıkar" şeklinde konuştu.
Mahkeme heyeti, Tuncer Ustael'in tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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