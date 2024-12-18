Palu Kalesi’nde dağ keçileri dronla havadan böyle görüntülendi

Dünya Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) Kırmızı listesinde bulunan ve genelde kayalık, sarp yamaçlarda yaşam süren dağ keçileri, tarihi Palu kalesinde görüldü. Yaklaşık 40 dağ keçisinden oluşan sürü İHA muhabiri tarafından dronla kayıt altına alındı.

Görüntüler yaban hayatının büyüleyici yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi. Öte yandan, koruma altında bulunan dağ keçilerini avlayanlara 650 bin lira ceza kesiliyor. Kalede gezintiye çıkan Emircan Güngören, "Burayı gezmek için tarihi Palu kalesini geldim. Burası bayağı bir güzel. Dağ keçileri de var. Buranın köklü bir tarihi var. ben 4-5 tane dağ keçisi gördüm ama sürü halindeydi" dedi.