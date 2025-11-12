Elazığ’ın Palu Devlet Hastanesi’nde, Hastane Afet Planı kapsamında deprem ve yangın tatbikatı yapıldı.

Senaryo gereği Elazığ’da meydana gelen depremden dolayı hastane güvenlik görevlilerince boşaltılırken, olay yerine Ulusal Medical Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Hastanede yangında mahsur kalanlar ekipler tarafından kurtarılarak olay yerinde hazır halde bekleyen ambulanslara teslim edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Gerçeği aratmayan tatbikatta, acil durumlara hazırlık seviyesinin ölçülmesi, ekipler arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve hasta güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması hedeflendi.