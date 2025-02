Pamela Anderson, Trump'ı ifşa etti: Doğum günü partisi için ne kadar aldığını da açıkladı

Pamela Anderson, ünlü televizyon sunucusu Jimmy Kimmel’ın programında yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu. Anderson, 57 yaşındaki eski "Baywatch" yıldızı, bir dönem ABD Başkanı Donald Trump ile olan ilginç geçmişini paylaştı. Trump, Anderson’ı doğum günü partisinde yer alması için 500 dolar ödeyerek davet etmişti.

Anderson, programda yeni filmi "The Last Showgirl" için tanıtım yapıyordu. Ancak Kimmel, ona Trump’la ilgili bir soru sordu: "Gerçekten Donald Trump sana doğum günü partisine katılması için ödeme yaptı mı?" Anderson bu soruya olumlu yanıt vererek, "Evet, doğru. O zamanlar Playmate’lik kariyerimin başlarındaydım ve Playmate olarak görevlerimden biri, günlük 500 dolar karşılığında etkinliklere katılmaktı. Trump da beni doğum günü partisine davet etmişti," dedi.

Kimmel, Anderson’ın açıklamalarına şaşırarak, "Bu ne kadar üzücü ki, birinin doğum günü partisinde bulunabilmesi için ona para ödemeniz gerekebiliyor!" şeklinde yorum yaptı. Anderson ise, bu tür etkinliklere katılmanın o dönemde işinin bir parçası olduğunu belirtti. Bu açıklamalar, birçok kişi tarafından şaşkınlıkla karşılanırken, Anderson'ın o dönemki kariyerinin bir yansıması olarak görülüyor.

Pamela Anderson’ın bu açıklamaları, geçmişteki olayları yeniden gündeme getirirken, ünlü oyuncunun Hollywood’daki kariyerine ve yaşadığı zorluklara dair de pek çok soruyu akıllara getirdi. Anderson’ın açıklamaları, hem geçmişiyle ilgili yapılan dedikodulara bir yanıt niteliği taşıyor hem de Hollywood'un ışıltılı dünyasında yaşamanın zorluklarını gözler önüne seriyor.

PAMELA ANDERSON OSCAR ADAYI!

Bu yıl, Anderson’a yeni bir umut doğdu. "The Last Showgirl" filmindeki başrol performansıyla, Oscar ödüllerine adaylık için yarışıyor. Anderson, en iyi kadın oyuncu ödülüne aday gösterilen beş oyuncudan biri oldu. Diğer adaylar arasında Demi Moore ("The Substance"), Cynthia Erivo ("Wicked"), Mikey Madison ("Anora") ve Karla Sofía Gascón ("Emilia Pérez") yer alıyor.

Trump ve Anderson’ın geçmişteki bu ilişkisi, Hollywood’da ünlülerin kişisel hayatlarının bazen ticari anlaşmalarla kesişebileceğini gösteriyor. Anderson’ın bugüne kadar yaşadığı olaylar, onun sadece bir oyuncu değil, aynı zamanda sektördeki iş ilişkileriyle de dikkat çeken bir figür haline gelmesine neden oldu. Trump’la olan ilişkisi, bir dönemin Hollywood iş dünyasına dair önemli bir anekdot olarak kaydedildi.