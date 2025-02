Pamela Anderson turşucu oldu

Pamela Anderson, 90’ların en büyük ikonlarından biri olarak ün kazandı. Ancak yıllar içinde Hollywood’un ışıltılı dünyasından uzaklaşıp doğallığa yönelen ünlü isim, artık makyajsız kırmızı halıda boy göstermesi ve sade yaşam tarzıyla dikkat çekiyor. Kanada’daki kırsal evinde huzurlu bir yaşam süren 57 yaşındaki Anderson, bahçecilik ve vegan beslenmeye büyük ilgi duyuyor. 2024’te yayınladığı vegan yemek kitabıyla mutfağa olan sevgisini paylaşan yıldız, şimdi ise bu ilgisini bir adım öteye taşıyor.

Pamela Anderson, Trump'ı ifşa etti: Doğum günü partisi için ne kadar aldığını da açıkladı

Anderson, katıldığı bir televizyon programında büyük bir projeye adım attığını açıkladı: Kendi turşu markasını kuruyor. "Pamela’s Pickles" adını verdiği markasıyla pazara girmeye hazırlanan yıldız, bu turşuları benzersiz kılmak için özel bir tarif geliştirdi. Anderson’ın turşularının sırrı, içine eklediği kurutulmuş gül yaprakları. Bahçesinde yetiştirdiği gülleri ve sebzeleri kullandığını belirten Anderson, "Ben bir turşucuyum! Ailemde nesiller boyu süren bir gelenek var. Büyük halam Viv, Vancouver Adası’ndaki turşu yarışmalarında birçok ödül kazanmıştı" diyerek köklü bir geçmişe sahip olduğunu vurguladı.

Bu girişimin, onun için sadece bir hobi olmadığını söylemek mümkün. Anderson, "The Last Showgirl" adlı filmle 2024’te büyük bir geri dönüş yaptı ve oyunculuğuyla hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden tam not aldı. Ancak ödül sezonunda işler pek de umduğu gibi gitmedi. Oscar adaylığı beklenen Anderson, ne Altın Küre ne de diğer büyük ödülleri kazanabildi. Hayranları, Hollywood’da yaşadığı bu hayal kırıklığının onu yeni girişimler aramaya yönelttiğini düşünüyor.

Pamela Anderson kimdir?

Pamela Anderson için turşuculuk, sadece bir yan iş mi yoksa yeni bir kariyer başlangıcı mı olacak? Şimdilik ünlü yıldız, Hollywood’un acımasız rekabetinden uzaklaşıp, bahçesinde yetiştirdiği sebzelerle yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.