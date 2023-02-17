Pek çok evin köşesinde yerini alan pampas otu çoğunlukla dekoratif olarak kullanılmaktadır. Kendiliğinden yetişen pampas otunun kullanırken dikkatli olunması gerektiğin söyleniyor. Peki, Pampas otu nedir? Pampas otu ne için kullanılır?

PAMPAS OTU NEDİR?

Evlerde sıkça gördüğümüz pampas otunun ana varanı Güney Amerika’dır. Kendiliğinden yetişen pampas otu bitkisinin 25 farklı türü bulunur. Boyları 3 metreye kadar uzanan pampas otu kimisi açık renk ve pelüş görünümlü, kimisi ise daha koyu renk ve başak gibi taneli olabiliyor.

Pampas otu mutfak banyo gibi farklı mekanlarda sağladığı uyumla sıkça tercih edilen bitkiler arasında yer alıyor.

Güçlü ve sağlam yapısı bulunan bu bitki evlerde kurutularak dekorasyon amaçlı kullanılıyor. Ancak pampas otunu kuruturken dikkatli olmak gerekiyor. Pampas otu kuruturken kesinlikle güneş ışığına ihtiyaç duyulur.

PAMPAS OTUNUN DÖKÜLMEMESİ İÇİN NE YAPILIR?

Pampas otunu vazoya koymadan önce nazik bir şekilde sallamalısınız. Bu sayede dökülmeye meyilli olan yaprakların önceden dökülmesini sağlar ve sonradan bu yaprakların yoğun bir şekilde dökülmesinin önüne geçersiniz.

Bir bahçe makası yardımıyla istediğiniz boya göre pampas otunun sapını dikkatli bir biçimde kesmelisiniz.

Pampas otunu dilediğiniz şekilde konumlandırın ve ardından saç spreyini yaprakların üzerine sıkın. Bu sayede yapraklar düzgün duracak ve dökülmenin önüne geçilecek

Kurutulmuş pampas otu sulanmaz. Ancak yaprakların bakımını dolgun görünmelerini sağlayabilirsiniz. Bunun içi su dolu bir fısfıs sayesinde yaprakları sulamak. 15 cm uzaklıktan sulayın. Ancak fazla su vermediğinizden emin olun.