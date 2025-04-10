Pamuk çuvalında cansız bedeni bulunmuştu. 11 yıllık karanlık aydınlanıyor

Şanlıurfa'da 11 yıl önce pamuk çuvalında cansız bedeni bulunan 6 yaşındaki Zehra Topdağ'ın ölümüyle ilgili çarpıcı gelişme! Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) özel ekibi, aralarında anne, baba, amca ve kardeşin de bulunduğu 13 kişiyi gözaltına aldı.

O GÜN NE OLMUŞTU?

26 Ocak 2014'te Eyyübiye ilçesi Akdilek Mahallesi'nde arkadaşlarıyla oyun oynayan Zehra Topdağ aniden kaybolmuştu. Ailenin ihbarı üzerine başlatılan aramalarda küçük kızın cansız bedeni, amcasının evi önündeki tahta sedirin altına konulmuş pamuk çuvalında bulundu.

BOĞULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ

Yapılan otopside Zehra'nın boğularak öldürüldüğü tespit edilmişti. Faili meçhul kalan cinayet için JASAT özel bir ekip oluşturmuş, yeni deliller ışığında 13 şüpheli yakalanmıştı.

AİLEDEN İSİMLER LİSTEDE

Gözaltına alınanlar arasında Zehra'nın anne ve babasının yanı sıra yakın akrabalarının da bulunduğu öğrenildi. Şüpheliler adliyeye sevk edilirken, soruşturma titizlikle sürdürülüyor.