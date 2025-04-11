Pamuk çuvalında ölü bulunmuştu: Minik Zehra’nın öldürülmesinde 11 yıllık sır perdesi aralandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Pamuk çuvalında ölü bulunmuştu: Minik Zehra’nın öldürülmesinde 11 yıllık sır perdesi aralandı

Şanlıurfa'da, 11 yıl önce evlerinin önünde oyun oynarken kaybolan ve daha sonra pamuk çuvalı içerisinde cesedi bulunan 6 yaşındaki Zehra Topdağ'ın boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Ölümüyle ilgili anne ve babasının da içinde olduğu 13 kişi gözaltına alındı.

Olay, 26 Ocak 2014 tarihinde Şanlıurfa Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Akdilek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla oynadığı sırada ortadan kaybolan Zehra Topdağ'dan haber alınamaması üzerine ailesi tarafından jandarmaya ihbarda bulunuldu. Başlatılan arama çalışmaları sırasında küçük Zehra'nın cansız bedeni, amcası İsmail Topdağ'ın evinin önünde bulunan tahta sedirin altındaki pamuk çuvalının içinde bulundu.

Olay yerinde yapılan incelemede Zehra'nın boğularak öldürüldüğü belirlendi. Uzun süre faili meçhul kalan cinayetin aydınlatılması için İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından özel bir ekip kuruldu.

Ekiplerin titiz çalışmaları sonucu elde edilen yeni deliller doğrultusunda, Zehra'nın ölümüyle bağlantısı olduğu şüphesiyle aralarında anne ve babasının da bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürdürülüyor.

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