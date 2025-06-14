Pamuk deposunda gizemli yangın! TOMA ve itfaiye devrede

Düzenleme: Kaynak: İHA

Mersin’de Tırmıl Sanayi Sitesi’ndeki pamuk fabrikası deposunda yangın çıktı. İtfaiye, TOMA ve sağlık ekipleri müdahale ediyor, yoğun dumanlar gökyüzünü kapladı.

Yangın, merkez Akdeniz İlçesi Çilek Mahallesi 162'inci caddede Tırmıl Sanayi sitesi yanındaki bir pamuk fabrikası deposunda çıktı. Sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle fabrika depsoundan dumanlar yükseldi. Dumanları görenler durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı çok sayıda itfaiye ekibi, İl Emniyet Müdürlüğü'nün TOMA araçları ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler bölgeye ulaşarak yangına müdahaleye başladı. Yangın nedeniyle gökyüzünü kara dumanlar sardı. İçten içe yangını belirtilen depoda ekiplerin bir çok noktadan müdahalesinin sürdüğü bildirildi.

Pamuk deposunda gizemli yangın! TOMA ve itfaiye devrede

Pamuk deposunda gizemli yangın! TOMA ve itfaiye devrede

Pamuk deposunda gizemli yangın! TOMA ve itfaiye devrede

Pamuk deposunda gizemli yangın! TOMA ve itfaiye devrede

Pamuk deposunda gizemli yangın! TOMA ve itfaiye devrede

Pamuk deposunda gizemli yangın! TOMA ve itfaiye devrede

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