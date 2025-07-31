Pamuk ve ayçiçeği için iyi haber! Tehlike yok

Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde tarım alanlarındaki zararlılarla mücadeleye yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede sahaya inen ekiplerin son durağı pamuk ve ayçiçeği tarlaları oldu.

Arazilerdeki monitör tuzakların kontrollerini yapan ekipler, elde ettikleri sonuçlarla üreticileri sevindirdi. Yapılan incelemelere göre pamuk ve ayçiçeğinde, zararlı yoğunluğuna rastlanmazken, üreticiler de bilgilendirildi.

Konu ile ilgili Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan paylaşımda "Pamuk ve ayçiçeği üretim alanlarında zararlı kontrolü yapıldı. Gerek monitör tuzaklarda gerekse arazide zararlı yoğunluğuna rastlanmamıştır. Üreticiler konu hakkında bilgilendirildi" ifadeleri yer aldı.