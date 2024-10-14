Pamuk yüklü traktör ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: İHA
Pamuk yüklü traktör ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde pamuk yüklü traktör ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Serik ilçesi Belek Mahallesi Turizm Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. 26 yaşındaki Fatih Fevzi Kocakaya'nın kullandığı otomobil ile sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen pamuk yüklü vagonlu traktör ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Fatih Fevzi Kocakaya ile araçta yolcu olarak bulunan sürücünün eşi Melisa Kocakaya (26) yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili araştırma devam ediyor.

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