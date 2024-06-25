Pamukkale Kafeler Sokağı'nda sevmek istediği sokak köpeği ısırdı

Atalar Mahallesi'nde bulunan Kafeler Sokağı'nda yürümekte olan A.D. isimli kişi, yerde uyuyan sahipsiz bir köpeğin sevmek istedi.
Sahipsiz köpek kendisini sevmek isteyen A.D’yi aniden saldırdı.
Köpeğin ısırması sonucu elinden yaralanan A.D.'ye, olay yerinde bulunan vatandaşlar hemen müdahale ederek köpeği olay yerinden uzaklaştırdı.
A.D., kendi imkanlarıyla Denizli Devlet Hastanesi'ne giderek tedavisinin ardından hastaneden ayrıldı.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise köpeği yakalayarak bir hayvan barınağına götürdü.
Öte yandan, çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde A.D.'nin köpeği sevmeye çalıştığı ve bu sırada köpeğin saldırısına uğrayarak elinden yaralandığı, sonrasında ise çevredeki insanların yardıma koştuğu görüldü.