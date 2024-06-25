Pamukkale Kafeler Sokağı'nda sevmek istediği sokak köpeği ısırdı

Pamukkale Kafeler Sokağı'nda sevmek istediği sokak köpeği ısırdı
Düzenleme: Kaynak: AA

Denizli'nin Pamukkale bölgesinde, bir kişinin sahipsiz bir köpek sevmek isterken ısırılma anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Pamukkale Kafeler Sokağı'nda sevmek istediği sokak köpeği ısırdı 1

Atalar Mahallesi'nde bulunan Kafeler Sokağı'nda yürümekte olan A.D. isimli kişi, yerde uyuyan sahipsiz bir köpeğin sevmek istedi.

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Pamukkale Kafeler Sokağı'nda sevmek istediği sokak köpeği ısırdı 2

Sahipsiz köpek kendisini sevmek isteyen A.D’yi aniden saldırdı.

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Pamukkale Kafeler Sokağı'nda sevmek istediği sokak köpeği ısırdı 3

Köpeğin ısırması sonucu elinden yaralanan A.D.'ye, olay yerinde bulunan vatandaşlar hemen müdahale ederek köpeği olay yerinden uzaklaştırdı.

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Pamukkale Kafeler Sokağı'nda sevmek istediği sokak köpeği ısırdı 4

A.D., kendi imkanlarıyla Denizli Devlet Hastanesi'ne giderek tedavisinin ardından hastaneden ayrıldı.

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Pamukkale Kafeler Sokağı'nda sevmek istediği sokak köpeği ısırdı 5

Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise köpeği yakalayarak bir hayvan barınağına götürdü.

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Pamukkale Kafeler Sokağı'nda sevmek istediği sokak köpeği ısırdı 6

Öte yandan, çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde A.D.'nin köpeği sevmeye çalıştığı ve bu sırada köpeğin saldırısına uğrayarak elinden yaralandığı, sonrasında ise çevredeki insanların yardıma koştuğu görüldü.

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Pamukkale Kafeler Sokağı'nda sevmek istediği sokak köpeği ısırdı 7
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Pamukkale Kafeler Sokağı'nda sevmek istediği sokak köpeği ısırdı 8
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Pamukkale Kafeler Sokağı'nda sevmek istediği sokak köpeği ısırdı 9
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Pamukkale Kafeler Sokağı'nda sevmek istediği sokak köpeği ısırdı 10
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Pamukkale Kafeler Sokağı'nda sevmek istediği sokak köpeği ısırdı 11
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Pamukkale Kafeler Sokağı'nda sevmek istediği sokak köpeği ısırdı 12
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Pamukkale Kafeler Sokağı'nda sevmek istediği sokak köpeği ısırdı 13
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Pamukkale Kafeler Sokağı'nda sevmek istediği sokak köpeği ısırdı 14
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Pamukkale Kafeler Sokağı'nda sevmek istediği sokak köpeği ısırdı 15
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Pamukkale Kafeler Sokağı'nda sevmek istediği sokak köpeği ısırdı 16
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Pamukkale Kafeler Sokağı'nda sevmek istediği sokak köpeği ısırdı 17
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Pamukkale Kafeler Sokağı'nda sevmek istediği sokak köpeği ısırdı 18
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Pamukkale Kafeler Sokağı'nda sevmek istediği sokak köpeği ısırdı 19
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Pamukkale Kafeler Sokağı'nda sevmek istediği sokak köpeği ısırdı 20
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