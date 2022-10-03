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Pamukkale'yi 9 ayda 1 milyon 557 bin kişi ziyaret etti

Denizli'deki dünyaca ünlü turizm merkezi Pamukkale, 1 Ocak-30 Eylül 2022 tarihleri arasında 1 milyon 557 bin 851 ziyaretçiyi ağırladı.

Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 17:39
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Pamukkale'yi 9 ayda 1 milyon 557 bin kişi ziyaret etti

Pamukkale'yi 9 ayda 1 milyon 557 bin kişi ziyaret etti
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Denizli'deki dünyaca ünlü turizm merkezi Pamukkale, 1 Ocak-30 Eylül 2022 tarihleri arasında 1 milyon 557 bin 851 ziyaretçiyi ağırladı.

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, yaptığı yazılı açıklamada, Pamukkale'yi geçen ay 271 bin 861 kişinin ziyaret ettiğini belirtti.

Şen, böylece ocak ayı başından geçen ayın sonuna kadar Pamukkale'ye gelen ziyaretçi sayısının 1 milyon 557 bin 851 kişiye ulaştığını söyledi.

Bölgedeki turizm işletmecilerinin turist sayısındaki artıştan memnun olduğunu kaydeden Şen, gelecek yıl Pamukkale'de ziyaretçi yoğunluğunun daha da artmasını beklediklerini bildirdi.

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