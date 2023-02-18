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Pamuklu veya süet koltuk nasıl daha iyi temizlenir? Hassas koltuklar nasıl temizlenir?

Koltuk temizliği ev hanımlarının en çok zaman ayırdığı şeyler arasında hele bir de pamuklu veya süte koltuksa o zaman işler daha da zorlaşıyor. Peki, pamuklu veya süet koltuk nasıl daha iyi temizlenir? Hassas koltuklar nasıl temizlenir?

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 17:31
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Pamuklu veya süet koltuk nasıl daha iyi temizlenir? Hassas koltuklar nasıl temizlenir?

Pamuklu veya süet koltuk nasıl daha iyi temizlenir? Hassas koltuklar nasıl temizlenir?
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Pamuklu ve süet yüzeylerin temizliği için bazen özel formüller gerekebilir. Pamuklu veya süet koltuklar hassas kumaşları nedeniyle özenli bir temizlik ister. Peki, pamuklu veya süet koltuk nasıl daha iyi temizlenir? Hassas koltuklar nasıl temizlenir?

SÜET KOLTUK NASIL TEMİZLENİR?

Süet ve pamuklu koltuklar en çok tercih edilen koltuk türlerinden olsa da üzerinde leke oluştuğunda temizlemesi bir hayli zor olduğu için zaman zaman can sıkıcı olabiliyor. Onların temizliği için de önce yukarıdaki anlattığımız genel temizlik adımlarını uygulamanız gerekiyor.

Ardından hala üzerinde kalıcı lekeler olduğunu fark ederseniz aşağıdaki karışımdan destek alabilirsiniz.

Pamuklu ya da süet koltuğu silmek için ihtiyacınız olan malzemeler:

2 yemek kaşığı beyaz sirke

1 tatlı kaşığı soda

1 tatlı kaşığı kadar Arap sabunu

1 su bardağı su

NASIL TEMİZLENİR?

Tüm malzemeleri temiz bir sprey şişesinin içine aktarın ve güzelce karıştırın.

Arap sabunu başta olmak üzere tüm malzemeler tamamen eriyip karışım homojen bir kıvam alanınca koltuğun üzerindeki lekeli bölgelerin üzerine püskürterek uygulayın.

Ardından temiz bir mikrofiber bezle koltuğun yüzeyine zarar vermeyecek şekilde ovun.

Son olarak ayrı bir temiz bezi duru suyla nemlendirin ve koltuğu bu nemli bezle silerek lekelerin çıkmasını ve karışımın kalıntılarının temizlenmesini sağlayın

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