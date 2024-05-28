Pamukova’da motosiklet kazası: Genç sürücü yaşamını yitirdi

Kaynak: İHA
Pamukova’da motosiklet kazası: Genç sürücü yaşamını yitirdi

Sakarya'nın Pamukova ilçesi D-650 kara yolunda meydana gelen bir motosiklet kazasında, kontrolü kaybeden bir sürücü ağaca çarparak durabildi.

Kazada ağır yaralanan 23 yaşındaki sürücü, hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, D-650 kara yolunda Bilecik istikametinde gerçekleşti. 23 yaşındaki Emirhan İpek'in kullandığı 54 BE 790 plakalı KTM marka motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bir ağaca çarptı.

Kazanın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı sürücü hastaneye sevk edildi, ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili detaylı inceleme başlatıldı.

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