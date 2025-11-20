Olay, dün saat 15.40 sıralarında Demokrasi ve Özgürlükler Adası açıklarında bulunan ayçiçek yağı taşıyan 'GT 6680 NT 2410 Swanlake' isimli Panama bayraklı tankerde meydana geldi. Hazırlanan bilirkişi raporunda, yük boşaltımının ardından Marmara Denizi’nde ilerleyen gemide, mürettebat Urashev Zaur'un slop tankından gelen yoğun gazı fark ederek kaptana bilgi verdiği belirtildi.

Raporda ayrıca, ikinci kaptanın ölçüm yapması sonucu hidrojen sülfür (H2S) ve karbon monoksit (CO) oranlarının yükseldiği tespit edildiği; kaptanın talimat vermesinin ardından, tank içinde kalan yangın hortumunu almak isteyen Zaur'un, gazdan etkilenerek yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandığına yer verildi.

Raporda durumu fark eden personelin olayı gemi kaptanlarına bildirdiği, üçüncü kaptanın oksijen tüpüyle 3 personeli sırasıyla güverteye çıkardığı bilgisi de yer aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde ise, gemizabiti Urashev Zaur’un hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan personel Sarvar Bokhirov ve Aleksandr Gvozdarev ise hastaneye kaldırıldı.

ATIK SU VE TEMİZLİK SULARININ OLUŞTURDUĞU KİMYASAL GAZ

Bilirkişi raporunda kazanın, yük boşaltımından sonra slop tankında biriken atık suların ve gemi temizlik sularının oluşturduğu kimyasal gaz nedeniyle meydana geldiği ifade edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.