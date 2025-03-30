Panama Devlet Başkanı Mulino ile Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro arasında kritik görüşme

Panama basınına konuşan Mulino, "Kolombiya lideri Petro ile göçmenlere insani muamele konusunda işbirliği yapmada mutabık kaldık. Tersine göçün her iki ülkeye getirdiği sorunları ayrıntılı şekilde değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasında yapılması planlanan Elektrik Enterkonneksiyon Projesi'ne değinen Mulino, "Bu sadece Panama ve Kolombiya'yı bir veya birkaç enerji hattıyla entegre etmek değil, aynı zamanda iklim kriziyle bağlantılı ortak sorunlarımızı daha geniş bir perspektifte çözmek anlamına geliyor." dedi.

Mulino, iklim krizine de dikkati çekerek, küresel bir çözüm bulunmazsa bunun insanlığın sonunu getirebileceği konusunda Petro ile hemfikir olduklarını belirtti.

Kolombiya Cumhurbaşkanlığı Basın Biriminden yapılan açıklamada da iki liderin göç, iklim krizi, uyuşturucu kaçakçılığı, güvenlik ve enerji konularını ele aldığı bildirildi.

ELEKTRİK ENTERKONNEKSİYON PROJESİ

Panama ve Kolombiya arasındaki Elektrik Enterkonneksiyon Projesi, iki ülkenin elektrik şebekelerini birbirine bağlamayı amaçlayan bir altyapı projesi olarak biliniyor.

Söz konusu proje her iki ülkenin siyasi iradesi tarafından desteklenmesine rağmen yıllardır hayata geçirilemedi.