Panama Kanalı'nın kontolü ABD'li konsorsiyuma satılıyor

Kaynak: Haber Merkezi
Panama Kanalı'nın kontolü ABD'li konsorsiyuma satılıyor

ABD Başkanı Trump’ın baskısı sonrası Panama Kanalı çevresindeki limanlar, BlackRock’un öncülük ettiği bir konsorsiyuma 14,21 milyar dolara satılıyor.

Panama Kanalı’nın yönetimi, Hong Kong merkezli CK Hutchison şirketinin elinde bulunan limanların ABD merkezli bir konsorsiyuma satılacağı açıklandı. ABD finansal yatırım devi BlackRock’un liderlik ettiği konsorsiyum, Panama Ports Company’nin yüzde 80’lik hissesini 14,21 milyar dolara satın alacak. Bu firma, Panama'nın Balboa ve Cristobal limanlarını işletiyor.

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ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz yıllarda Panama Kanalı’ndan geçiş ücreti yüksek olduğu gerekçesiyle Hong Konglu şirketi ciddi şekilde eleştirmişti. Trump, Panama'nın bu önemli deniz yolu üzerindeki kontrolü Çin'e vermekle suçlanmıştı. Bunun yanı sıra, kanalın yeniden ABD'ye devredilmesi konusunda tehditte bulunmuştu. Panama Kanalı, 19. yüzyılın sonlarından itibaren ABD tarafından inşa edilmiş ve yönetilmiştir. 1977'de dönemin ABD Başkanı Jimmy Carter ile Panama'nın askeri lideri Omar Torrijos arasında imzalanan bir anlaşma ile kanalın yönetimi Panama'ya devredilmiştir. 1999 yılında ise Panama, bölge üzerindeki tam egemenliğini elde etti.

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Panama Kanalı, yaklaşık 82 kilometre uzunluğunda ve Orta Amerika'da yer alan önemli bir su yolu. Bu kanal, Atlantik ve Pasifik okyanuslarını birbirine bağlar. Aynı zamanda, Güney Amerika'nın güneyine gitmek yerine, gemilerin bu kısa güzergahı kullanarak zaman kazanmasını sağlıyor. Kanal 1914 yılında açıldı. CK Hutchison, dünya çapında bir liman işletmecisi olarak faaliyet gösteriyor ve Balboa ile Cristobal limanlarını 20 yıldan fazla bir süredir işletmekte. Şirket, 2021’de bu sözleşmeyi 25 yıl daha uzatma kararı almıştı.

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Bu satışla birlikte, şirketin Hong Kong ve Shenzhen gibi diğer bölgelerdeki limanlarıyla ilgili bir değişiklik olmadığı bildirildi. Panama Kanalı, dünya ticareti açısından stratejik bir öneme sahiptir ve son yıllarda artan ticaret hacmi nedeniyle bu bölgeye olan ilgi giderek daha da artmakta.

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