Panama'da 6.7'lik deprem

Panama'da büyük bir deprem meydana geldi. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGC), Kuzey Amerika ile Güney Amerika arasındaki bağlantı ülkelerinden biri olan Panama’nın Pasifik Okyanusu açıklarında 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin neden olduğu olumsuz durumun olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.
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