Panama'da maden protestocularına saldırı: 2 ölü

Panama'da maden anlaşmasını protesto edenlere karşı ateş açıldı. 2 kişi hayatını kaybetti.

Mehmet Akif Erdem
Panama'da maden protestocularına saldırı: 2 ölü

CNN'de yer alan habere göre, Panama'da 2 haftadır devam eden madencilik anlaşmalarına yönelik protestolarda kan aktı.

Haftalardır on binlerce protestocu, Kanadalı bir madencilik şirketinin yerel yan kuruluşu olan Minera Panama'ya, elektrikli otomobil akülerinin önemli bir bileşeni olan bakırın çıkarılması için verilen tartışmalı madencilik sözleşmesine öfkesini dile getiriyordu.

Ulusal Polis'ten yapılan açıklamada, Inter-Amerikan Otoyolu'nda eylem düzenlendiği esnada kimliği belirsiz bir kişinin göstericilere ateş açtığı ve 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırgan gözaltına alındı.

Anlaşmanın devleti zarara uğrattığı ve çevreye ciddi zarar verdiğini belirten halk, 20 Ekim'den bu yana eylemde.

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