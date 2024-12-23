Panama'dan Trump'a kanal yanıtı: Panama Kanalı, Panama'ya aittir

Düzenleme: Kaynak: AA
Panama'dan Trump'a kanal yanıtı: Panama Kanalı, Panama'ya aittir

Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, Donald Trump'ın Panama Kanalı'nın ABD'ye geri verilmesi talebine yanıt vererek, kanalın Panama'ya ait olduğunu ve öyle kalacağını vurguladı. Mulino, ülkesinin egemenliğinin pazarlık konusu olamayacağını belirtti.

Trump, Panama'yı kanalın kullanımı için aşırı ücret talep etmekle suçlamış ve eğer kanal düzgün yönetilmezse ABD'ye iade edilmesini isteyebileceğini dile getirmişti.

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Mulino, bu açıklamalara karşılık olarak, "Panama Kanalı ve ona bağlı tüm alanlar, her metrekaresiyle Panama'ya aittir. Ülkemizin egemenliği ve bağımsızlığı pazarlık konusu değildir. Panama Kanalı, Panama'ya ait ve öyle kalacak" ifadelerini kullandı.

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Mulino, kanalın açık kurallar çerçevesinde işletildiğini ve tüm bakım ve yönetim süreçlerinin güvenli, sürdürülebilir ve profesyonelce yürütüldüğünü belirterek, "Tarifeler keyfi bir şekilde belirlenmez. Ücretler, piyasa koşulları, uluslararası rekabet, işletme maliyetleri ve kanalın bakım ile modernizasyon ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, şeffaf bir şekilde belirlenmektedir" dedi.

Trump’tan 'Panama Kanalı' için sert mesajTrump’tan 'Panama Kanalı' için sert mesaj

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Trump yönetimiyle iyi ilişkiler kurmayı istediklerini kaydeden Mulino, "Yasa dışı göç, uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suç gibi öncelikli konularımız var. Diyaloğa her zaman açık bir ülkeyiz. Ancak vatan her şeyden önce gelir ve bu mesele asla pazarlık konusu olamaz" şeklinde konuştu.

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