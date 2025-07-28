Panathianikos’tan Ömer Faruk Yurtseven kararı!

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Panathianikos’tan Ömer Faruk Yurtseven kararı!

Panathianikos, Ömer Faruk Yurtseven'in geleceğiyle ilgili kararını verdi.

Wenyen Gabriel’in ayrılığı sonrası kadrosuna uzun takviyesi arayan Panathinaikos, iç transferde Ömer Faruk Yurtseven ile yola devam etme kararı aldı.

Yunan ekibi 27 yaşındaki oyuncunun kontratında yer alan uzatma opsiyonunu kullandı.

ERGİN ATAMAN POTANSİYELİNE GÜVENİYOR

Geçtiğimiz sezon Panathinaikos’taki ilk yılında sakatlıklar sebebiyle ritmini bulamayan Yurtseven, zaman zaman istikrarsız performanslar sergilese de, başantrenör Ergin Ataman’ın güvenini kaybetmedi. Tecrübeli çalıştırıcı, oyuncusunun potansiyeline inandığını ve yeni sezonda daha net bir rol ile sahada çok daha etkili olacağını düşünüyor.

EUROLEAGUE KARNESİ

Ömer Yurtseven, EuroLeague’deki üçüncü sezonunda 31 maçta ortalama 14 dakika 34 saniye süre aldı. Bu süreçte 8.4 sayı, 4 ribaund ve 9.4 verimlilik puanı ortalamalarıyla oynadı.

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