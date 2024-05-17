Panathinaikos Fatih Terim'i gönderdi. Yerine bakın kim geldi?

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Panathinaikos Fatih Terim'i gönderdi. Yerine bakın kim geldi?
Panathinaikos Başkanı'nın teknik direktör Fatih Terim'in görevine son verdiği belirtildi. Yerine gelecek isim bile belli oldu.

Yunanistan'ın Panathinaikos takımının başına Aralık 2023'te geçen teknik direktör Fatih Terim'in görevi kısa sürdü.

Panathinaikos'un PAOK'a 4-1 yenilmesi ve şampiyonluk şansını kaybetmesinin ardından kulüp başkanı Yannis Alafouzos'un Terim'le bir görüşme yaparak sözleşmesini feshettiği öğrenildi. Terim için sezonun bitimini bile beklemeyen Yannis Alafouzos'un kupa finaline de başka bir teknik adamla çıkma kararı aldığı belirtildi.

Yunanistan'ın Sport24 gazetesindeki haberde, "Türk teknik adam ile Başkan Yannis Alafouzos arasında yapılan görüşmede yolların ayrılmasının en doğru karar olduğu görüşünde birleşildi" denildi.

Kararın en kısa sürede resmen açıklanacağı belirtilirken, yeni teknik direktörün de Christos Kontis olduğu ileri sürüldü. Kontis Aris'le oynanacak kupa finalinde takımın başında olacak.

Kontis, Terim'den önce görev yapan Ivan Jovanovic'in yardımcısıydı.

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