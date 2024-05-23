Panathinaikos Fenerbahçe Beko maçının yayınlanacağı kanal belli oldu

EuroLeague'de Final-Four heyecanı yaşanacak.

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Panathinaikos ile kozlarını paylaşacak.

Mücadele, yarın saat 19.00'da başlayacak.

Kritik karşılaşma, Almanya Berlin'de Uber Arena'da oynanacak.

KANAL BELLİ OLDU

Maçın yayınlanacağı kanal ise belli oldu.

Panathinaikos-Fenerbahçe Beko mücadelesi, S Sport, S Sport Plus ve EXXEN ekranlarından naklen yayınlanacak.

Final-Four'un diğer eşleşmesi ise Real Madrid-Olympiakos.

Bu mücadele ise yarın saat 22.00'de başlayacak.