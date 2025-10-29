EuroLeague’de 7. haftasında Panathinaikos, OAKA Arena’da ağırladığı Maccabi Tel Aviv’i etkili bir performansla 99-85 mağlup ederek önceki hafta Bologna deplasmanında aldığı kötü sonucu telafi etti.

CEDİ OSMAN’DAN LİDER PERFORMANS

Yeşil-beyazlı ekipte maça ilk beş başlayan Cedi Osman, 20 sayı, 5 ribaund, 3 asist ve 4 top çalma ile galibiyette kritik rol üstlendi.

ÖMER FARUK’TAN DOUBLE-DOUBLE KATKISI

Panathinaikos’un pota altındaki etkili ismi Ömer Faruk Yurtseven ise 16 sayı, 13 ribaund ve 1 top çalma ile mücadeleyi tamamladı. Double-double yapan Milli pivot, hem savunma hem hücum katkısıyla parladı.

Bu sonuçla 5. galibiyetini alan Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos Aktor, çift maç haftasında cuma günü Monaco ile deplasmanda karşılaşacak.