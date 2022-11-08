Çılgın Olimpiakos taraftarı antrenmanı maça çevirdi. Meşaleler havai fişeklerle takımlarını derbiye uğurladılar

Yunanistan'ın en büyük futbol derbisi Panathinaikos Olimpiakos maçı öncesi tarihi görüntüler ortaya çıktı.
Olimpiakos taraftarı takımının son idmanında adeta şov yaptı.
Kırmızı Beyazlı taraftarlar antrenmandatakımlarını tribüne çağırdığı sırada gökyüzü kırmızıya büründü.
Binlerce taraftar yaktıkları meşalelerle takımlarına destek verdi.
Havai fişekler de patlatan taraftarlar takımlarını dev derbiye böyle uğurladı.
O anlar sosyal medyada gündem oldu.
Dev derbi 1-1'li beraberlikle sonuçlandı.
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