Panathinaikos'ta Samsunspor maçı öncesi Atatürk paniği!

Samsunspor'un Avrupa Ligi Play-Off Turu'ndaki rakibi Panathinaikos'ta eşleşme öncesi Atatürk paniği yaşanıyor. Yunan gazeteci ortalığı karıştıran skandal bir çağrıda bulundu.

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk'i eleyerek Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Samsunspor'un rakibi olan Yunan ekibi Panathinaikos'ta Atatürk paniği yaşanıyor.

YUNAN GAZETECİDEN SKANDAL PAYLAŞIM

Eleme maçı öncesi Yunan gazeteci Nikos Tzouannis sosyal medya platformu X'ten skandal bir paylaşımda bulundu.

Tzouannis, Samsunspor'un Mustafa Kemal Atatürk'ten esinlenerek tasarladığı alternatif formasının görsellerini paylaşarak, "Bu, Samsunspor’un bu sezonki deplasman forması. Kemal’in gözleriyle. Özellikle Pontuslular için açık bir siyasi provokasyon. Tahminimce Panathinaikos, Türk takımının bu formayla sahaya çıkmaması için gerekeni yapacaktır." ifadelerini kullandı.

ATATÜRK'ÜN FORMASINDAN BİLE KORKUYORLAR

Sosyal medyada ortalığı karıştıran bu paylaşıma tepki mesajları yağarken "Atatürk'ün formasından bile korkuyorlar. Samsunspor maça bu formayla çıksın." yorumları yapıldı.

"KARADENİZ'DE UFKA BAKAN MAVİ GÖZLERDEN İHAMLA..."

Samsunspor, alternatif mavi formasının tanıtımını şu şekilde yapmıştı:

"19 Mayıs 1919’da Karadeniz’in üzerinden ufka bakan o mavi gözlerden ilhamla... Yeni formamız; Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bakışındaki kararlılığı,Karadeniz’in dalgalarındaki hırçınlığı ve tekrar ayağa kalkan milettin ruhunu taşıyor… Bu forma; Türkiye’nin modern yüzünü temsil eden, 60. yıl koleksiyonumuzun özel bir parçası ve Amissos vizyonuyla şekillenen büyük bir yolculuğun simgesi."

