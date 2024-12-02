Panathinaikos’un tercrübeli oyuncusu kadro dışı kaldı

THY EuroLeague ekiplerinden Panathinaikos'ta Ioannis Papapetrou kadro dışı kaldı. Takımın başantrenörü Ergin Ataman, yaptığı açıklamada, kadro dışı kararını kulübün verdiğini söyledi.



Ergin Ataman, Yunan Ligi'nde Amarusiu ile oynanan ve 100-74 kazanılan karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Papapetrou, iç disiplin kurallarını ihlal ettiği için kulüp kararıyla kadro dışı kaldı. Bir süre daha olmayacak. Oyun nedeniyle değil, disiplin kurallarını ihlal ettiği için bu karar alındı." sözlerini sarf etti.



Panathinaikos'ta bu sezon 15 maçta sahaya çıkan 30 yaşındaki basketbolcu, 14,7 süre, 5,1 sayı ve 0,9 asist ortalamalarıyla oynadı.