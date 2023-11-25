Pancar kvass nasıl yapılır? Pancar kvass bağışıklığa iyi gelir mi?

Pancar kvass bağışıklığı güçlendirici etkisiyle sık araştırılan tariflerden oldu. Trend olan pancar kvass tarifini sizler için derledik. Peki, pancar kvass nasıl yapılır? Pacar kvass bağışıklığa iyi gelir mi?

İşte bağışıklık güçlendirici pancar kvass tarifi..

PANCAR KVASS TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?

- 1 litre kavanoz

- 3 adet orta boy pancar

- 3 çay kaşığı deniz tuzu

- 1 kahve fincanı yoğurt suyu / peynir altı suyu

- 3 diş sarımsak

- 1-2 adet acı biber

- Su

PANCAR KVASS NASIL YAPILIR?

Pancarları yıkayın ve kabuklarını soyun. Dilediğiniz şekilde doğrayın.

Kavanoza pancarları, kabuklarını soyduğunuz sarımsağı ve acı biberi ekleyin. Üzerine yoğurt suyunu ekleyin.

Kavanozun üzerinde iki parmak boşluk kalacak şekilde su ile doldurun. Ağzını streç ile sıkıca kapayın.

Güneş ışığı almayan, karanlık bir yerde mayalandırmaya bırakın. Günde iki üç defa kavanozu sallayarak karıştırın.

Karışımı 4-7 gün sonra süzerek temiz bir cam şişe ya da kavanoza alın. Mutlaka buzdolabında saklayın.