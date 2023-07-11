Pancar pekmezinin yararları neler

Pancar pekmezi nasıl yapılır, nelere iyi gelir? İşte, yanıtları…

Pancar pekmezinin yararları neler

Antioksidan deposu olan pancar oldukça faydalı ve birçok uzman tarafından da tüketilmesi tavsiye edilen sebzeler arasında yer almaktadır. Pancar pekmezinin tam bir demir deposu olması ve bu sayede kan yapıcı özelliğinin bulunması onu oldukça önemli kılmaktadır.

YARARLARI NELERDİR?

Üşümeye karşı iyi gelir, sıcak tutar.

Emziren kişilere tavsiye edilir, anne sütünü arttırır.

Mide yanmalarına iyi gelir. Genel mide sorunlarını azaltır.

Enerji verici özelliğe sahiptir. Böylece sporcular tarafından sıkça tercih edilmektedir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir, gribal enfeksiyonlara karşı vücudu korur.

Hazımsızlığa iyi gelir.

Tansiyonu düşürür.
Bağırsak sağlığı açısında oldukça faydalıdır.

Halsizliğe iyi gelir.

Vücudun direnç kazanmasını sağlar.

Vücuttaki ilik seviyesini arttır.

Günlük kalsiyum, demir ve potasyum ihtiyacını karşılar.

İçerisinde yer alan vitamin ve mineraller bakımından kan yapıcı özelliğe sahiptir.

EVDE NASIL YAPILIR?

Katı meyve sıkacağında sıktığınız pancarların suyunu tencereye alın. Üzerine içme suyu ilave ettiğiniz pancar suyunu kaynatmaya başlayın. 7-8 saat boyunca kaynattığınız pancar suyunu 3 kez tülbentten süzün. Ardından bir kavanoza aktarıp ağzını sıkıca kapatın.

NE İŞE YARAR?

Pancar pekmezi oldukça faydalı bir pekmez türü olmakla birlikte sağlık açısından da uzmanların sıkça tavsiye ettiği pekmez çeşitleri arasında yer almaktadır. Özellikle bağışıklığı güçlendirmesi ve antioksidan kaynağı bir yiyecek olması nedeni ile gerek şeker yerine kullanılması gerekse doğrudan tüketilmesi konusunda tavsiye edilmektedir. Pancar pekmezi, kan dolaşımını hızlandırarak kişinin üşümesini engeller aynı zamanda kan yapma özelliğine sahiptir. İçerisinde yer alan vitamin ve mineraller sayesinde enerji yapar böylece gün içerisinde yorulmanızın önüne geçer. Bunlar gibi birçok rahatsızlığa ya da gün içinde yaşanılan sorunlara iyi gelmektedir.

Şeker pancarı pekmezi çok fazla tüketildiği takdirde sindirim sistemini bozmaktadır. İshal, mide bulantısı, kusma gibi rahatsızlıklara neden olabilmektedir.

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