Pancar toplamak için çıktı, düşerek hayatını kaybetti

Kaynak: DHA
Pancar toplamak için çıktı, düşerek hayatını kaybetti

Adıyaman’da bir kişi pancar toplarken kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden 60 yaşındaki vatandaşın cansız bedeni morga kaldırıldı.

Adıyaman’ın Gerger ilçesinde pancar toplarken kayalıklardan düşen Hanım Tekdemir (60), hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı YukarıDağlıca köyünde Abacığ Yaylası mevkisinde meydana geldi. İstanbul'dan yaşayan, ziyaret için köye gelen Hanım Tekdemir, bir akrabası ile pancar toplamaya gitti. Tekdemir, iddiaya göre burada dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tekdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Hanım Tekdemir'in cansız bedeni Gerger Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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